محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف ضمن خطة تطوير العشوائيات

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال الرصف والتطوير بحي ثان طنطا، ضمن خطة تطوير العشوائيات.وأوضح الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، أن أعمال الرصف بمراحلها المختلفة تتم بمجموعة من الشوارع في نطاق الحي، حيث تمت أعمال فرد السن بشارع شفيق، وضع طبقة الخرسانة بشارع راغب باشا، تكسير الأرصفة استعدادًا للرصف بشارع سيف الدولة وتجهيز شارع عجمي السيد لأعمال الإنترلوك.يُذْكَر أن حي ثان طنطا يقوم بخطة رصف طموحة ضمن أربع خطط هى «الخطة الإضافية، الخطة الاستثمارية، خطة رد الشي لأصله، خطة تطوير العشوائيات».