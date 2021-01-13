صوت السماء.. رحلة الشيخ الشحات من قرية «الوزير» للعالمية

أطلق عليه جمهوره العديد من الألقاب، بينها "صوت السماء والأرض"، و"قارئ العالم الأول"، نظرًا لعذوبة صوته، وقدرته على سحر المستمعين لتلاوته بأسلوب فريد لا يمتلكه غيره، وتمر اليوم ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور الـ13، أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي والعربي، وأحد مؤسسي نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، صاحب التسجيلات النادرة.ولد الشيخ الشحات في محافظة الدقهلية، تحديدًا في قرية كفر الوزير، وترعرع مع جده لوالدته بعد وفاة والده وهو في عمر 3 أشهر، وحفظ القرآن الكريم على يد خاله الشيخ حلمى مصطفى، ثم تعلم التجويد على يد الشيخ على سيد الفرارجي.عشقه للقرآن الكريم جعله يسرع في حفظه وإتمامه بالتجويد، حتى أطلق عليه أهل القرية لقب "الشيخ الصغير"، واستطاع في فترة قصيرة جدًا أن يفرض نفسه على الساحة، والصدفة هي التي جعلت الإذاعة قِبلته، ففي إحدى المرات التي كان يجلس بها مع صديقه الموظف بمجلس مدينة ميت غمر، وأخبره آن المستشار حسن الحفناوي، رئيس المركز يدعوه لافتتاح احتفال ديني سيحضره كبار المسئولين ورئيس إذاعة القرآن والحفل سيقام بمسجد الزنفلي، بمدينة ميت غمر فقبل الدعوة وذهب لافتتاح الحفل وسمعه المرحوم الدكتور كامل البوهى، رئيس إذاعة القرآن الكريم، وسأله: "لماذا لم تتقدم لاعتمادك قارئًا بالإذاعة وأنت صاحب مثل هذه الموهبة والإمكانات، وبالفعل شجعه على الالتحاق بالإذاعة عام 1979.ونجح الشيخ الشحات في الاستقلال بنفسه وجعل له مدرسة في فن التلاوة وحسن الأداء، وأصبح يوم 16121979 يومًا لا ينسى في حياة الشيخ الشحات وفي ذكريات عشاق صوته وفن أدائه، إذا كان اليوم التاريخي الذي وصل فيه صوته الى كل أقطار الدنيا عن طريق الإذاعة أثناء قراءة قرآن الفجر على الهواء، وقلد الشيخ الشحات الكثير من القراء كونوا ما يشبه المدرسة التي كان هو رائدها، ترك من خلفه نجليه "أنور ومحمود" الذين ورثا من بعده دكة التلاوة.