الخرطوم: لدينا ما يثبت مشاركة إثيوبيا في اتفاقية الحدود عام 1902

أعلنت مفوضية الحدود في السودان، خلال مؤتمرها الصحفي، اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا لم تلتزم باتفاقية 1972 الحدودية، مشيرة إلى أن أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في "الفشقة".وأوضحت مفوضية الحدود السودانية، أن الإثيوبيين أقاموا مستوطنات داخل الأراضي السودانية تشمل بني تحتية، مؤكدة أن التعديات الإثيوبية على أراضي السودان بدأت منذ 1957، وأن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني.وذكرت المفوضية، لدينا ما يثبت مشاركة إثيوبيا في اتفاقية الحدود لعام 1902، مشيرة الي أن ادعاءات اثيوبيا بأنها ليست لها طرفًا في اتفاقية 1902 الحدودية.