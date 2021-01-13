منى زكي تقترب من المليون التاسع بـ«الصندوق الأسود»

اقترب فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكي، من المليون التاسع له في شباك التذاكر المصري بعد تحقيقه إيرادات جديدة هذا الأسبوع وسط منافسة كبيرة مع عدد كبير من الأفلام.وحقق الفيلم هذا الأسبوع 260 ألف جنيها، ليصل إلى 8 ملايين جنيه و625 ألفا خلال 11 أسبوع من العرض في دور السينما وتصدره للمركز الاول لأسابيع عديدة.فيلم "الصندوق الاسود" أعاد منى زكي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا، ونور، وميرفت أمين، وشريف منير."الصندوق الأسود" يشارك فيه بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.