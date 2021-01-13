«الطاقة الدولية»: متغيرات توزيع اللقاح تخيم على توقعات سوق النفط

قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل منها وتيرة توزيع لقاحات كوفيد-19 والاستجابة لها.وقال تيم جولد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة "يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد."ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة (مثل) مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات".