تأجيل محاكمة متهم في «أحداث المرج» لـ10 فبراير

أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المرج»، لجلسة 10 فبراير المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.