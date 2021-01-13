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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الأوكرانية» لا تؤيد رفع الحظر الشامل قبل 24 يناير

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:01 م
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، أن الوزارة لا تؤيد اتخاذ أية قرارات تتعلق برفع قيود الإغلاق الكامل على ضوء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في وقت مبكر عما هو مُخطط له.

وأضاف ستيبانوف في إحاطة اليوم الأربعاء بحسب ما أوردت وكالة أنباء كييف بوست الأوكرانية: "لقد تم فرض إجراءات الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد في الوقت الراهن، وسف يتم فرض إجراءات الحجر الصحي على مستوى البلاد حتى 28 فبراير 2021.. أما بالنسبة لإجراءات الإغلاق الكامل المشددة، فهي سارية اعتبارا من 8 يناير الجاري، ولم يتغير موقف وزارة الصحة في هذا الشأن: فستظل الإجراءات سارية حتى 24 يناير ونحن لا تؤيد أية قرارات تتعلق برفع هذه القيود قبل الموعد النهائي الذي تم تحديده مسبقا".

وتابع الوزير الأوكراني أنه خلال عطلة نهاية العام، سافر الأوكرانيون بشكل نشط من منطقة إلى أخرى وخالطوا بعضهم البعض بأعداد هائلة، لذا فإنه من المتوقع أن عددا كبيرا من المواطنين قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال ذلك الوقت.

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