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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط سلع تموينية داخل مركز تعبئة مواد غذائية دون ترخيص فى الأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:00 م
سلع تموينية
سلع تموينية
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن استمرار مواصلة الحملات التموينية بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث نجحت الحملات فى ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز اسنا يستخدم علامات تجارية مختلفة لتعبئة الارز والسكر.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى اليوم، أن إدارة تموين إسنا تمكنت خلال مرور مفاجئ من ضبط مقر لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص، وذلك أثناء إجراء معاينة مبدئية لأحد المتقدمين لمشروع جمعيتي، حيث تم ضبط ماكينة لحام يدوية وعدد كبير من رولات الاكياس وكمية من الأرز والسكر السائب والمعبأ وعدد كبير من الاجولة الفارغة التي تخص عدد من الشركات المختلفة، كما تم ضبط كمية قدرها 36 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 432 زجاجة × لتر محظور حيازته سوى بالمنافذ التموينية، وذلك بهدف التربح فيه وبيعه بالسوق السوداء وعليه تم تحرير المحضر اللازم ضد "ط. ع. ع" والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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