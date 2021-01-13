نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال إنشاء حديقة بحي الأميرية

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى الأميرية، بالمرور بنطاق حى الأميرية، وتفقد إنشاء حديقة بشارع محلات السلام بالتعاون مع المجتمع المدني بحى الأميرية.وأكد نائب محافظ القاهرة على استغلال المساحات الخضراء والاهتمام بزراعتها لخلق بيئة صحية وشكل جمالى.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الأميرية بالمرور بنطاق الحى، وتفقد أعمال مشروع صرف صحي بشارع الصادق الامين بين مساكن الأميرية.وأكد نائب محافظ القاهرة على الاستمرار في أعمال تطوير وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي وجارى المتابعة.