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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بلومبرج: 65% انخفاضا بصافي الاحتياطيات الدولية لتركيا خلال 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:58 م
الليره
الليره
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قالت وكالة بلومبرج، في تقرير حديث لها، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية لتركيا انخفض بأكثر من 65% إلى 13.5 مليار دولار خلال 2020، في حين انخفض إجمالي الاحتياطيات التركية بنسبة 12% في العام الماضي إلى 93.2 مليار دولار، حيث اقترض البنك المركزي التركي عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة 16 شهرًا التي ابرمها المحافظ السابق مراد أويسال من خلال اتفاقيات مبادلة مع المقرضين التجاريين.

وأضافت بلومبرج، في تقريرها، أن البنك المركزى التركي خفض مبيعات الدولار في ديسمبر الماضى الى أدنى مستوى له خلال الشهر الحالى، حيث يهدف إلى إعادة بناء إحتياطيات النقد الأجنبى.

وأشار التقرير إلى أن المبيعات بلغت 167 مليون دولار في الشهرين الأخيرين من عام 2020، مقارنة بمتوسط 958 مليون دولار للفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لحسابات بلومبرج استنادا إلى بيانات البنك المركزي.

وقد تعهد محافظ البنك المركزى ناسى أغبال بإعادة بناء الإحتياطى الأجنبى الذى انخفض خلال محاولات تعزيز ضعف الليرة العام الماضى، إلا أنه قال الشهر الماضي إن البنك لن يشتري العملات الأجنبية مباشرة إلا بعد أن يلاحظ تغييرًا في اتجاه الدولرة في الودائع المصرفية وكذلك استقرار تدفقات رؤوس الودائع في الاقتصاد التركي مما يدل على عودة الثقة بالليرة.

ورفض البنك المركزي التعليق على الانخفاض الأخير في مبيعات العملات الأجنبية لشركات الطاقة، التي اضطرت إلى العودة إلى السوق الفورية لشراء عملتها.

وتقوم سلطة السياسة النقدية منذ عام 2014 ببيع العملات الأجنبية لموزعي الطاقة الذين تديرهم الدولة، ولا سيما شركة بوتاس، وكان الهدف من هذه الخطوة هو خفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الفورية حيث استخدمت المدفوعات الشهرية لواردات الغاز من روسيا لزيادة تقلبات الليرة.

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