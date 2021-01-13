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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 11 مخالفة بالمخابز البلدية بأبوحمص في البحيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:55 م
حملة تموينية
حملة تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، عن قيام حملة تموينية على المخابز البلدية بدائرة مركز أبو حمص طبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحابها بتنفيذ القرارات التموينية وإنتاج الخبز للمواطنين طبقا للمواصفات والأوزان المقررة وفحص الشكاوى وإزالة الأسباب فورا.

وقامت حملة تموينية فجر اليوم الأربعاء، بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة تموينية بالمخابز منها 10 مخالفات تموينية إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 5 جم و16 جم عجز فى متوسط وزن الرغيف الواحد، ومحضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة باللجنة الخاصة بالمخابز.

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