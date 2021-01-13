ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت ليبيا 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و7 وَفَيَات.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أوردته بوابة افريقيا الليبية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 106670 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1629.وأكد المركز شفاء 1082 حالة جديدة من الفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 83311 حالة.