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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:53 م
ليبيا
ليبيا
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سجلت ليبيا 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و7 وَفَيَات.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أوردته بوابة افريقيا الليبية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 106670 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1629.

وأكد المركز شفاء 1082 حالة جديدة من الفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 83311 حالة.

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