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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«واتس آب» تُطمئن مستخدميها: بياناتكم في أمان.. وغرضنا تعزيز الشفافية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:53 م
واتس آب
واتس آب
وكالات
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حاولت خدمة «واتس آب» طمأنة مستخدميها الذين أثار قلقَهم إعلانُها الأسبوع الفائت قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأمّ «فيس بوك»، مما أدى إلى هلع ونزوح كثيف إلى التطبيقين المنافسَين «سيجنال» و«تلجرام».

وكتبت «واتس آب» ضمن زاوية الأمان والخصوصية على موقعها الإلكتروني: «نظرًا إلى الشائعات التي تدور في شأن هذه التحديثات، نودّ الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا».

وأضافت: «نودّ التأكيد على أن التحديث الذي طرأ على السياسة لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية الرسائل التي تتبادلها مع أصدقائك أو عائلتك».

وكانت «واتس آب» طلبت من مستخدميها البالغ عددهم نحو مليارين في كل أنحاء العالم الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع «فيس بوك» المالكة للتطبيق، على أن يُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير.

وأكدت «واتس آب» عبر موقعها، أن التغييرات التي يتضمنها التحديث تتعلق فقط بتبادل الرسائل مع الأنشطة التجارية، وهى مسألة اختيارية، موضحة أن الغرض منها تعزيز الشفافية في ما يخص طريقة جمع الشركة البيانات واستخدامها إياها.

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