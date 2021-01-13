ضبط طن لحوم مفرومة فاسدة بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.وتبين ضبط 1،53 طن مفروم ومقطعات لحوم، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.