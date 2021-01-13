نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى شبرا العام

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى شبرا بزيارة مستشفى شبرا العام، وذلك لمتابعة أعمال التعقيم أمام مدخل المستشفى بالتنسيق مع شباب مستقبل وطن.وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الاطقم الطبية.وتم التأكيد خلال جولة نائب محافظ القاهرة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيدا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة أدوار الرعاية الصحية والمستشفيات العامة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة.