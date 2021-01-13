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القبلة

وكيل الأزهر يبحث التعاون المشترك مع رئيس جهاز حماية المنافسة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:53 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
أميرة العناني
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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر الشريف برئيس جهاز حماية المنافسة، موضحا أن مؤسسة الأزهر ترحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا أننا ندعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أعرب "ممتاز" عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر من أهم المؤسسات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة داخل هذا الوطن، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان:"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

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