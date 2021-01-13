محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية،قرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على مستوى المحافظة، برئاسته وعضوية كل من مدير أمن الإسماعيلية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير إدارة الحماية المدنية، وقائد شرطة النجدة، وقائد المرور، ومديري العموم لمديريات المحافظة، ومدير عام إذاعة الإسماعيلية.وتقوم اللجنة بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث وإقرار خطط وسيناريوهات بعد مراجعة كافة الجهات المعنية بالمحافظة، ومتابعة اعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية للوحدات المحلية، والتأكد من صلاحية المعدات والسيارات ووسائل الاتصال المخصصة للطوارئ، ومعدات الإطفاء والحماية وكذلك التأكد من توافر المواد التموينية، والبترولية، وأدوية الطوارئ، وصلاحية أماكن الإيواء العاجل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في حالة طلب المعاونة.كما أن اللجنة عليها متابعة الإجراءات وعمليات الإغاثة والاخلاء، وإمكانية التعافي وإعادة التأهيل، وإقرار الدروس المستفادة من إدارة الأزمة.كما ينص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعا شهريا بدعوة رئيسها، أو في حالة الضرورة وعلى اللجنة الاستعانة بالخبراء أو الشخصيات القيادية العامة، ويطبق هذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه.