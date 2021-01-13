عمان: 131086 إجمالي إصابات كورونا في السلطنة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بالسلطنة بلغت 131086 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات بلغت 1508 وفيات بنسبة 1.15%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 123415 شخصًا لتصل نسبة الشفاء إلى 94.1%.