نائب محافظ القاهرة يتابع المخابز ووزن رغيف الخبز

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى شبرا بالمرور على المخابز بنطاق الحى لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى شبرا بالمرور بنطاق حى شبرا لمتابعة سير العمل وتفقد مبنى فرع هيئة النظافة بحى شبرا، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.