إغلاق موانىء السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس والزيتيات، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج إلى ما بين ٢ إلى ٣ أمتار.وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إيقاف كافة الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.وشدد اللواء بحري أشرف عبد المنعم امام رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر على ضرورة متابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.كما تم إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسبب سوء الأحوال الجوية.