البيطريين: تسليم إسطوانة أسماء أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة والجيزة للمرشحين

عقدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابتى البيطريين في القاهرة والجيزة اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وحضور كل من الدكتور أحمد البندارى، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور أيمن حلمى.وقررت اللجنة نشر الأسماء النهائية للمرشحين على كافة مقاعد النقابتين الفرعيتين فى جريدتين رسميتين، يوم الاثنين 18 يناير 2021، ودعوة كافة المُرشحين لتسليمهم إسطوانة بها أسماء أعضاء الجمعية العمومية، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.وطالبت اللجنة كافة الأطباء البيطريين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على صحتهم خلال المشاركة فى الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021.