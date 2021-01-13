تفاصيل استعدادات وزارة الكهرباء لتأمين لإضاءة كأس العالم لكرة اليد

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها كل من شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز استادات بطولة كأس العالم لكرة اليد.وأكد شاكر، خلال تفقده للصالة المغطاة باستاد القاهرة، والتي تشهد افتتاح البطولة مساء اليوم، أنه تم التنبيه على رؤساء شركات التوزيع التابع لها الصالات التس ستقام عليها المباريات بعدة تنبيهات هي:- التأكد من تأمين التغذية الكهربائية من مرافق وتوصيلات كهربائية وإضاءة وقنوات تليفزيون لنقل المباريات.- تأمين التغذية من مولدات ديزل تغطى كل الاحتياجات الكهربائية.- التغذية الكهربائية من الشبكة عن طرق مصدرين (رئيسي + بديل).- وجود فرق التشغيل والصيانة والطوارئ والتشغيل خلال 24 ساعة.- المتابعة المستمرة من جاهزية فرق طوارئ إضافية للقيام بأية أعمال صيانة طارئة إذا لزم الأمر.واستعرض رؤساء شركات التوزيع الثلاث الإجراءات التي تقوم بها الشركات وتجهيزات الاستادات كل في نطاق عمل الشركة التابعة له، وأكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة، في تقرير، أنه تم تجهيز الصالة المغطاة الرئيسية بالقاهرة والواقعة في نطاق الشركة، حيث تمت مراجعة التغذية وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة والتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع تحكم القاهرة برفع أجهزة طرح الحمل على المغذيات الأساسية والبديلة وعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين، كما تم التنسيق بين التحكمات المشتركة بعدم إجراء أي مناورات أثناء التأمين.وحول التغذية الكهربائية للصالة المغطاة التي سيقام عليها حفل الافتتاح ومباريات البطولة، أوضح عفيفي، أنه تم التأمين عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 8 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بالإضافة إلى التغذية الكهربائية بالشبكة من مصدرين للتغذية (رئيسي وآخر بديل)، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ،أما بخصوص الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية الجديدة تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية (أساسي وآخر احتياطي)، وتتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها.وأضاف عفيفي، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية في فترة إقامة البطولة ومراجعة مصادر التغذية، كما تم توزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال الهامة بالملعب على أكثر من مصدر (ديزل + شبكة) للتغذية وذلك لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة وكذا استمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.وعلى جانب آخر، أوضح محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه ستقام المباريات على الصالة المغطاه بـ6 أكتوبر، وحول تغذيات الصالة المغطاة التي ستقام عليها مباريات البطولة، أوضح أنه تتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 3 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية، مع تواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها.وعلى جانب آخر، أوضح المهندس مدحت عويس فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه ستقام المباريات بالصالة المغطاه ببرج العرب تمت مراجعة والتحقق من حالة الإضاءة العامة بالطرق المؤدية إلى الاستادات وملاعب التدريب ومقار الإقامة بمعرفة قطاع الإضاءة العامة بالشركة بالتنسيق مع الحي المختص، وقام قطاع التفتيش الفني بالشركة بعمل مسح شامل لجميع حجرات المحولات والموزعات المغذية بملاعب المباريات وملاعب التدريب وأماكن الإقامة، وتم رصد جميع الملاحظات الفنية على جميع المهمات الكهربية، وقامت إدرات الشبكات المختصة بتلافي أي ملاحظات فنية ظهرت، كما تم عمل صيانة طارئة لموزع استاد الإسكندرية الرياضي ومراجعة مصادر التغذية وكذا تم عمل الصيانة اللازمة للخلايا والكابلات والاختبارات والوقاية، وتتم التغذية الكهربائية عن طريق وحدات توليد ديزل من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، بخلاف مصدرين للتغذية، ويتواجد فرق تشغيل وصيانة وطوارئ خاصة بها، هذا وقد تم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات لمواجهة أي أزمة طارئة لا قدر الله، وفيما يتعلق بالتأمين عن طريق وحدات توليد ديزل فقد قامت الشركة بتأمين التغذية من خلال 4 ماكينات ديزل بقدرات مختلفة، ويتواجد فرق طوارئ للتأمين، وأكد أنه تمت مراجعة مصادر التغذية الرئيسية والموزعات مصدر التغذية والتأكد أن التغذية مؤمنة من مصدرين.