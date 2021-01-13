مطالبات لـ«تعليم النواب» بالسعي لبناء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

ناشدت فاطمة فتحتي، ولي أمر ومؤسس جروب تعليم بلا حدود، لجنة التعليم بالبرلمان، بمناقشة أزمة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبيه مطالبهم.وطالبت مؤسس "تعليم بلاحدود"، النواب بالسعي إلى عمل مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في كل منطقة.وأضافت: "رغم اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهم مازالوا مهمشين في التعليم، وإن وجدت مدارس فهي في مناطق بعيدة، ولهم حقوق دستورية تضمن حقهم بالتعليم".