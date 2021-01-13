التحفظ على 20 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في الدقهلية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الدقهلية.وتبين ضبط 20،000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، 120 عبوة كحول طبى بدون مستندات، مجهولة المصدر؛ وتمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.