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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 473 مخالفة وغلق قاعتي أفراح ومصنع حلويات غير مرخص بالمنيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أوضح المحافظ، أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 473 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منها 450 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، 23 مخالفة لمنشآت ومطاعم ومقاهي، شملت 5 مخالفات للمقاهي، 7 مخالفات للمطاعم، 11 مخالفة لمحال تجارية، بالإضافة لغلق قاعتي أفراح وفض أحد الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين، وضبط مصنع حلويات غير مرخص وغلقه والتحفظ على منتجات غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

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