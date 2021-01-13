نائب محافظ القاهرة يتفقد مركز شباب شبرا ومدرسة الراهبات

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، زيارة لمركز شباب شبرا لمتابعة سير انتظام العمل والأنشطة المقدمة داخل المركز، وحرص خلال جولته على التأكيد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أجرى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حي شبرا بالمرور على عدد من المدارس في نطاق الحي، وتفقد مدرسة الراهبات بحى شبرا، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.