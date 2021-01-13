قبرص تتسلم الدفعة الأولى من لقاح مودرنا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأربعاء، عن وصول الدفعة الأولى من لقاح "مودرنا" الواقي من فيروس "كورونا" إلى قبرص.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت وكالة الانباء القبرصية "سي إن إيه" - أن الدفعة تحتوي على 1200 جرعة من اللقاح مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتلقى قبرص ما مجموعه 16500 جرعة لقاح من "مودرنا" في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.ويحتاج هذا اللقاح إلى ظروف تخزين مشابهة للقاح فايزر بيونتيك، حيث سيتم تخزينه في قبرص في إحدى الثلاجتين لدى منظمة الخدمات الصحية الحكومية.يذكر أن الوكالة الأوروبية للدواء منحت في السادس من يناير تصريحًا لتسويق مشروط للقاح مودرنا للوقاية من فيروس كورونا لمن هم 18 عامًا فما فوق.وأظهرت النتائج أيضًا فعالية اللقاح بنسبة 90.9% في المشاركين المعرضين لخطر الإصابة الحادة بفيروس كورونا من المصابين بأمراض الرئة المزمنة أو أمراض القلب أو السمنة أو أمراض الكبد أو مرض السكري أو عدوى فيروس نقص المناعة، كما تم الحفاظ على الفعالية العالية بين الجنسين والجماعات العرقية والإثنية.ويتم إعطاء لقاح مودرنا ضد فيروس كورونا على شكل حقنتين في الذراع بفاصل زمني قدره 28 يومًا.