التشيك تسجل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التشيكية 10 ألاف و725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة وفقا لراديو براغ الدولي، اليوم الأربعاء أنه بالرغم من أن أعداد الإصابات تواصل الانخفاض، إلا أن وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، أكد أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غير وارد حاليا، وحتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.ولم يستبعد بلاتني فرض قيود جديدة في ظل الضغط على النظام الصحي بسبب الوباء، حيث اضطرت العديد من المستشفيات التشيكية إلى إلغاء العمليات والاستعانة بالطلاب والجنود وحتى رجال الشرطة لسد النقص في عدد الموظفين نتيجة الضغط المستمر على القطاع الطبي.