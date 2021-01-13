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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البطوطي: انتقادات دولية بسبب قيود السفر.. و«إياتا» تطالب برفع الحجر الصحي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:34 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن هناك انتقادات دولية بشأن قيود السفر بسبب فيروس كورونا، حيث أثرت تلك القيود على حركة السفر الدولية.

وأشار إلى أن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، انتقد بشدة قيود السفر المشددة في بعض الأحيان، ومطالبة العديد من الدول في الوقت الحالي من المسافرين إجراء اختبارات كورونا ولم ترفع لوائح الحجر الصحي والذي هو يمثل العقبة الكبيرة والسبب الرئيسي لإحجام الناس عن السفر.

وأضاف أنه يجب الالتزام بضمان رفع الحجر الصحي عن الركاب الذين أظهروا اختبارات سلبية وقدموا الدليل على ذلك.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" في جنيف، خلال عام 2020 سافر 1.8 مليار شخص فقط على مستوى العالم مقارنة بـ 4.5 مليار في العام السابق 2019، وتكبدت شركات الطيران خسائر وصلت إلى 120 مليار دولار أمريكي، ومعظم شركات الطيران لا تزال على قيد الحياة فقط بفضل المساعدات الحكومية، وبسبب الاستمرار في الأزمة، الحجوزات المسبقة لشهري فبراير ومارس 2021 القادمين أقل بنسبة 80% عما كانت عليه قبل عام.

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