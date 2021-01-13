فض 7 سرادقات عزاء وأفراح في حملات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل انتشار كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وأسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقة حي مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.كما فضت رئاسة حي ثان الزقازيق سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.وفضت رئاسة مركز ومدينة بلبيس سرادقي أفراح بقرية العدلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض فرح بقرية منزل حيان وفض سرادقين عزاء بقريه كفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظًا على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.