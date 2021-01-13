رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض 7 سرادقات عزاء وأفراح في حملات بالشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:34 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل انتشار كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وأسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقة حي مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.

كما فضت رئاسة حي ثان الزقازيق سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفضت رئاسة مركز ومدينة بلبيس سرادقي أفراح بقرية العدلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض فرح بقرية منزل حيان وفض سرادقين عزاء بقريه كفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظًا على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

20 ألف جنيه غرامة «بوست» على «فيسبوك»

مجلس النواب يقبل اعتذار أمينه العام عن عدم الاستمرار في منصبه

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

image description

أسيوط: تشغيل مشروعي صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبا

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

الأكثر قراءة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية