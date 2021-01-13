أبوالغيط: فرع «العربية للعلوم» بالقرية الذكية صرح علمي بديع

أشاد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال ترأسه اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الـ50 العادية، والتي أقيمت بفرع الأكاديمية في القرية الذكية.وأوضح «أبوالغيط»: «قمت بزيارة فرع الأكاديمية بالقرية الذكية، ووجدت شىيئا مذهلا، أدعو الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية لأن يدعو أكبر عدد من الإخوة المدراء والعاملين بالعمل العربي لزيارة هذا المقر والاطلاع على ما به من إنجاز».وأضاف: «ما شهدته ولمسته في ذلك الفرع إنجاز علمي بديع، وعندما نتحدث عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، أيضا لابد أن ننظر إلى هذا الصرح ويجب أن نأخذه في حساباتنا».