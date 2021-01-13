حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

الحالة الصحية لفيفي عبده









نكشف خلال هذا التقرير حقيقة تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده ودخولها الرعاية الصحية في حالة حرجة خلال الساعات الماضية.انتشرت خلال الساعات الماضية عدة أخبار مختلفة عن تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده، ودخولها الرعاية الصحية بأحد المستشفيات في حالة حرجة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرا وأن حالتها خطرة وحرجة كما أثير، وذلك بعد بعدها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية وهو ما دعم تلك الأخبار وتم ربطها بتراجع الحالة الصحية بعد أن أصيبت بمشكلة في الأعصاب بعد خطأ طبي من أحد الأطباء في إعطائها "حقنة" لامست الأعصاب بطريقة خاطئة وهو ما أصابها بحالة نفسية سيئة ودخولها فيما يشبه حالة الاكتئاب.وأعلنت فيفي عبده عبر حسابها على إنستجرام أنها بخير ولم تدخل المستشفى كما قيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ستوري أخيرة لها عبر إنستجرام قالت " يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليكي يا فوفو، آه والله العمر مش بعزقة.. أنا برد على اللي بيقول إن أنا في الإنعاش بعد الشر عليا، إن شاء الله اللي يكرهني وما أتمنى لك على فكرة".ونشرت عدد قصص مصورة عبر ستوري طمئنت الجمهور على حالتها بعد هذه القصة، وقالت إنها كانت تعبانة بالفعل ولكن حالتها تحسنت بشكل كبير خلال الساعات الماضية بشكل ملحوظ.قد يهمك أيضا: