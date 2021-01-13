وزير الرى يتفقد تأهيل ترع الفيوم

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه في الفيوم، وذلك في إطار مواصلة وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.وأكد أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.أكد الوزير أن الأعمال التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بحالة ممتازة، وتم التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.