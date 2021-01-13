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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل مقتل سائق على يد بائع مخدرات بشبرا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:30 م
سائق
سائق
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة شبرا الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل سائق، بسلاح أبيض بسبب بيع المخدرات، في منزله بمنطقة بهتيم شبرا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بالكشف الطبي على المتهم لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا بقيام المتهم أحمد سعيد وشهرته "الحرامي" ببيع المواد المخدرة بالشارع محل الواقعة ومضايقته لكل السكان، وبطلب المجنى عليه له بعدم الجلوس أمام المنزل وبيع المواد المخدرة أشهر السلاح فى وجهه وقام بالتعدى عليه حتى أصبح جثة هامدة.

وقالت زوجة المجنى عليه أمام النيابة والتى كانت شاهدة على الواقعة، بإنها خرجت لشراء بعض متطلبات المنزل وأثناء عودتها وجدت المتهم يجلس أمام منزلهم وقام بمعاكستها ببعض الألفاظ البذيئة، مما جعلها فى ضيقة مما يحدث.

وأشارت "برغم ذلك لم أخبر زوجى عن هذه المضايقات حتى لا يفتعل مشكلة لكن هو استنتج بعد مشاهدته علامات الغضب على وجهي، وخرج أمام المنزل وطلب من المتهم عدم الوقوف أمام المنزل مرة أخرى، وفى أقل من دقيقة أشهر المتهم سلاحه فى وجه زوجي ولم يتركه إلا بعد طعنه عدة طعنات حتى صار جثة هامدة".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة شبرا يفيد بوصول سائق توفى متأثرا بإصابته بسلاح أبيض في عدة مناطق نافذة بجسده، وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص والمعروف عنه الاتجار في المواد المخدرة، بسبب بيع الأخير للمواد المخدرة أمام منزل المجني عليه، فعاتبه على ذلك، فما كان من المتهم إلا أن وجه للقتيل عدة طعنات نافذة عبر سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأراده قتيلا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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