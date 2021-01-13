«إحنا منكم».. مبادرة شبابية لمساعدة المرضى وغير القادرين في المنوفية

سطر مجموعة من شباب قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أعظم ملحمة في التكاتف بتدشين مبادرة لمساعدة أهالي القرية من الأسر غير القادرين وتوفير المساعدات والمستلزمات الطبية لمرضى كورونا.وأشار سامح الورداني أحد شباب القرية والقائمين على المبادرة، أن المبادرة وفرت في وقت قياسي مبلغ 345 ألف جنيه لمريض كبد يعمل سائق من أهالي القرية لضيق حالته المادية فهو يعمل سائق توكتوك ولديه ثلاثة أبناء، وليس لديه دخل مادي بالاضافه إلى حالته المرضيه المزريه ولم تكن هذه أول حاله مرضيه تقوم بدعمها المبادره.وأضاف الورداني أن مبادرة "إحنا منكم" يقوم عليها 7 شباب وهم: محمود مبارك، أحمد صلاح، ومصطفى الصاوى، وكريم جمعة، ووليد فتح الله، وطارق عثمان وهم من شباب القريه المتطوعين، لدعم قريتهم في كل المجالات فقامت المبادرة بمساعدة أطفال القرية غير القادرين وتم عمل مجموعه شنط لكل ما تحتاجه من مستلزمات مدرسية.كما لفت "لورداني" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المبادرة دعمت مرضى العزل المنزلي بأسطوانات أكسجين ووفرت 50 ألف جنيه، كما قامت بصرف روشتات لغير المقتدرين من الأهالي، كما قاموا بتوزيع شنط أغذية ومطهرات على جميع مرضى العزل المنزلي بالقرية.