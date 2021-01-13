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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان دورية لإيقاف محاولات البناء دون تراخيص بالشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:27 م
ممدوح غراب محافظ
ممدوح غراب محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنيه لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار عمل اللجان الدوريه على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية الشغانبة عبارة عن سور مقام بالدبش الأبيض بطول 10 أمتار وتمت الإزالة الكلية للسور في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من ضبط صاحب عقار بشارع الجزائر بالتقاطع مع شارع الصفا خلف مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمنطقة القومية أثناء قيامه بأعمال ترميمات بالدور الأرضي بدون الحصول على ترخيص من الحي، كما تم إيقاف صاحب عقار آخر بشارع عاطف والمتفرع من شارع القوميه لقيام صاحبه بأعمال تعديلات معمارية بدون ترخيص من الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنيه شن الحملات المكبره لتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين بالبناء العشوائي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص داخل المناطق السكنية وفرض سيادة القانون على الجميع.

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