التحالف الحاكم فى إيطاليا يواجه مخاطر الانهيار وسط أزمة كورونا

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مخاطر الانهيار، مع استعداد حليف صغير للتخلي عن التحالف، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى الحكومة فيه إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الوباء وتعزيز الاقتصاد.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، زعيم حزب "إيطاليا حية"، سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا الساعة 05:30 مساء في روما بعد قرار بشأن ما إذا كان سيسحب وزيريه من التحالف في مواجهة طويلة مع كونتي.ويحظى حزب رينزي بنسبة تأييد 3% فقط في استطلاعات الرأي، لكن الانسحاب سوف يحرم تحالف كونتي من أغلبيته البرلمانية.ومن المتوقع أن يستقيل وزيرا حزب رينزي من الحكومة في خطاب يرسلانه في الخامسة مساء، حسبما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الأربعاء.يشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك توقيت أسوأ من هذا لاتخاذ الخطوة، وتحارب إيطاليا جائحة كورونا المتفاقمة والركود.