رئيس جامعة عين شمس يشيد بجهود وزير الأوقاف في تدريب الأئمة

أشاد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بالجهود المبذولة من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لنشر الدين الوسطي والتطوير المستمر للأئمة والخطباء، والتناغم مع كل فئات للمجتمع.وقال رئيس جامعة عين شمس، خلال المؤتمر المنعقد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي، إن ما عرفه عن جهود وزير الأوقاف بخصوص تدريب للأئمة في كل المجالات يدعو للفخر، وقريبا سيكون أيضا لجامعة عين شمس دور في ذلك بدعم هذه الجهود.ووجه " المتيني" الشكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة، مؤكدا أنها إضافة وإثراء للفكر على الجانبين، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس جامعة عريقة وهي ثالث جامعة على مستوى الجامعات بعد القاهرة والإسكندرية، تضم 15 كلية و3 معاهد، و15 ألف عضو هيئة تدريس، مضيفا أنه عند تشريف وزير الأوقاف لجامعة الأزهر سيكون هناك تبادل في كل المجالات، سواء من خلال الدورات بين الأئمة والدارسين أو من خلال ندوات لوزير الأوقاف في الجامعة، متابعا وقال: «نعمل على الاستثمار في الإنسان، من خلال بروتوكولات التعاون المختلفة، والتي تضيف قيمة وأعتقد أنها بداية موفقة».من جانبه قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، «لدينا جامعة في كازاخستان تضم 3 كليات، وهي أهم جامعة في وسط آسيا، وأخذت الجودة والاعتماد، وحاليا نحن بصدد عمل شراكة مع الجامعات لتطويرها بشكل أكبر»، مشيرا إلى أن هذا التدريب سيساهم بشكل فعال على تبادل الخبرات، والتثقيف والاستفادة من الخبرات المتنوعة.وأضاف وزير الأوقاف، «أن التدريب يتضمن ثلاث مهارات، وهي: اللغة العربية مع قسم اللغة العربية بكلية الآداب على أن تكون 16 ساعة تدريبية على النحو والإعجاز البياني، والإرشاد النفسي وأساسيات علم النفس والاجتماع مع أساتذة من الجامعة، وتدريب التواصل الإعلامي مع متخصصين من كلية الإعلام».وتم انتهاء اللقاء بتوقيع برتوكول التعاون، والاستماع إلى بعض أسئلة الإعلاميين، حول تفاصيل التدريبات مع الجامعات المختلفة، والفائدة التي ستعود على الأئمة والوعاظ والواعظات.ويأتي البروتوكول ذلك لتعزيز التعاون بينهما في ذلك وفِي العديد من المجالات التي يعلن عنها عند توقيع البروتوكول، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.