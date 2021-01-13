رانيا يوسف ومحمد ثروت وشاكوش ضيوف «ليلة الخميس» على MBC غدا

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس"، غدا، مع ياسمين عز على شاشة MBC مصر في تمام الحادية عشر مساء، رانيا يوسف، ومحمد ثروت، والكابتن مجدي عبد الغني، والمُطرب الشعبي حسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.و برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات، ومُناقشات جريئة وغير تقليدية، تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساء.