بـ2 مليار جنيه.. تفاصيل طرح منطقة لوجستية إقليمية بالبحيرة

حصلت الدستور على تفاصيل طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية الخريطة الخاصة بالمنطقة اللوجستية التي أعلن عن طرحها للاستثمار في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.وتوصف المنطقة كمنطقة لوجستية إقليمية على مساحة 28.1 فدان، بأسلوب الاستحواذ وأن تكون ملك جهاز تنمية التجارة الداخلية.وتقع المنطقة في قرية الابعادية - دمنهور، وسوف تكون تكلفة الترفيق المتوقعة 35 مليون جنيه، بتكلفة استثمارية متوقعة 2 مليار جنيه، وسوف توفر عمالة المباشرة المتوقعة 4000 فرد، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة المتوقعة 12000 فرد.وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة ضخت استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه في 13 مشروعا، وأن الاستثمارات التي سيتم ضخها في قطاع التجارة الداخلية ما بين أسواق جملة ومراكز تجارية ومناطق لوجستية.