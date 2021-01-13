ضبط عصابة سرقة «التوكتوك» بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات البخارية.وأكدت التحريات تكوين 4 عناصر إجرامية تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية مركبات "التوكتوك"، متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، عدد وأدوات.بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 9 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.