رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة سرقة «التوكتوك» بالمنوفية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:27 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات البخارية.

وأكدت التحريات تكوين 4 عناصر إجرامية تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية مركبات "التوكتوك"، متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، سلاح أبيض، عدد وأدوات.

بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 9 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

image description

أسيوط: تشغيل مشروعي صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبا

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

الأكثر قراءة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية