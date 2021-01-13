«إرادة شعب الشرقية» تجوب شوارع ديرب نجم للتوعية بكورونا

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأن "إرادة شعب الشرقية" مبادرة اجتماعية ممثلة من مجموعات من الشباب المتطوعين وأعضاء من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والأوقاف، ليجوبو شوارع مراكز ومدن المحافظة لتقديم التوعية والنصائح والإرشادات الهامة لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وتوعية أصحاب المحال التجارية بضرورة عدم السماح للمواطنين الدخول إلى المحال دون ارتداء الكمامة الواقية وتعريفهم بالغرامات المالية الفورية المقررة والتي يتم تطبيقها على غير الملتزمين.ومن جانبهم توجه مجموعة من شباب مبادرة "إرادة شعب الشرقية" إلى مركز ديرب نجم ليجوبوا الشوارع والمنشآت الحكومية ومواقف السيارات والهايبر ماركت والمحال التجارية ومنها "السجل المدني، شارع النصر، شارع٢٣ يوليو، موقف السيارات، الهايبر ماركت، المحال التجارية" لتوعية المواطنين وسائقي السرفيس بضرورة ارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات بصفة مستمرة والابتعاد عن الزحام والتجمعات ومراعاة المسافات البينيه حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.كما نظم فريق المبادرة بمدينة العاشر من رمضان حملة توعية داخل مواقف العاشر من رمضان لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية وأهم الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.أشاد المحافظ بالجهد المبذول من أعضاء فريق المبادرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند المواطنين بخطر الإصابه بفيروس كورونا وتوعيتهم بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الإجتماعى حرصًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابه بالفيروسات.قدم أعضاء المبادرة الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى ولكل من ساهم معهم فى إنجاح المبادرة، مؤكدين أنهم شريك لأساسى وفعال فى المجتمع ومن واجبهم مسانده ودعم الدولة المصرية وقت الأزمات للحفاظ عليها وعلى أبنائها من أى مخاطر.