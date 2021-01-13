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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

رئيس «الضرائب»: حريصون على توعية الممولين بالمنظومة الجديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:28 م
رضا عبدالقادر
رضا عبدالقادر
راندا التوني
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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على توعية ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي هذه المراكز اعتبارًا من أول يناير الجاري، لافتًا إلى قيام المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضربى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأثنى الدكتور رابح رتيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، على مجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، في طوير المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن جميع من يتعامل مع مصلحه الضرائب المصرية يلمس هذا التطوير، وأن هذا التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات سبقت إليه الدول الكبرى، وأنه مصدر فخر أن تكون مصر من أوئل دول المنطقة التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عرفان فوزي محمد، الأمين العام للجمعية، إن الجمعية حريصة على التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل توعية الممولين بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، مشيرًا إلى الدور المهم الذي قامت به الجمعية في توعية الممولين منذ انطلاق المنظومة الإلكترونية السابقة في 2018.

ولفت «فوزي»، إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة سيساعد الدولة على الانطلاق الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن خلال الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، سوف يتم العمل على توعية كل المتعاملين بهذه المنظومة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».


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