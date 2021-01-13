رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية ماليزية تعلن تعليق الصلاة في المساجد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:29 م
تعليق الصلاه
تعليق الصلاه
ا ش ا
طباعة
أعلنت ولاية سيلانجور الماليزية تعليق صلوات الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد؛ وذلك إثر إعلان الحكومة عن فرض حالة الطوارئ بشتى أرجاء البلاد بسبب استمرار الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الارتفاع.

وأكد رئيس إدارة الشئون الإسلامية في الولاية محمد شاهزيهان أحمد-في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الماليزية بيرناما أن صدور تعليق صلاة الجمعة في المساجد لا يعني جواز أدائها في المنازل، مضيفا "لا صلاة جمعة في المنازل بل الظهر 4 ركعات".

وأشار إلى أن هناك مساجد معينة تسمح لأداء صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بشرط ألا يزيد عدد المصلين علي 5 أشخاص يقتصر على موظفي المسجد ومسئوليه فقط، موضحا أنه لن يسمح في خدمة الزواج بعقد القران إلا عن بُعد والتصديق عليه، حيث يجتمع المأذون والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو وينهون كل الخطوات المطلوبة دون الحاجة لمغادرة البيت، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الولاية بسبب الفيروس، بحسب المسئول.

موضوعات متعلقة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش مقترحات للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

image description

أسيوط: تشغيل مشروعي صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبا

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

الأكثر قراءة

إنجاز جديد.. ميار شريف أول مصرية تتأهل للدور الرئيس لبطولة أستراليا للتنس

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية