عشماوي: 21 بنكًا مشاركين في خدمة الاستعلام للسجل التجاري

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قد تم تفعيل خدمة الاستعلام لقطاع البنوك للسجل التجاري للشركات منذ بداية شهر فبراير 2020، ويتم استخدام الخدمة بفعالية حيث يشارك حتى الآن 21 بنكا في الخدمة، ووصل عدد المعاملات حتى الآن حوالي 3212 معاملة، بإجمالي العائد 1،721،683 جنيه.وأضاف في تصريح خاص للدستور أنه قد تم إطلاق خدمة عدم الالتباس لاسماء الشركات إلكترونيا من خلال موقع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وتم إتاحة خدمة الاستعلام عن السجل التجاري من خلال البوابة الالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية.وأشار إلى أنه جاري حاليا إتاحة خدمات الاستعلام والحصول على مستحضر رسمي، وشهادة بيانات والتجديد وتم التطبيق كمرحلة أولى للجهات الحكومية في محافظة بورسعيد، وسيتم طرح حزمة جديدة من خدمات السجل التجاري والتي تمثل ما يقرب من 75% من خلال بوابة الجهاز الالكترونية مع إتاحة الدفع الالكتروني وتسليم الخدمات من خلال وسائل النقل المتاحة.