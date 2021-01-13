مفوضية الحدود في السودان: إثيوبيا لم تلتزم باتفاقية 1972 الحدودية

أعلنت مفوضية الحدود في السودان، في نبأ عاجل، خلال مؤتمرها الصحفي، اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا لم تلتزم باتفاقية 1972 الحدودية.وبعد التحذير الذي أطلقته إثيوبيا من نفاد صبرها إثر تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الحدود، جاء الرد السوداني.وأكدت مصادر رسمية سودانية للعربية، اليوم الأربعاء، أن " التهديدات الإثيوبية لا تجدي نفعا"، مؤكدة في الوقت عينه أن الخرطوم ملتزمة بحل الخلاف عبر الحوار.إلى ذلك، شددت على أن القوات العسكرية السودانية موجودة في أراضٍ سودانية وفق القانون الدولي.