أمير كرارة يستأنف «نسل الأغراب» غدًا

يستعد الفنان أمير كرارة لاستئناف تصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب" غدًا الخميس، بعد تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به خلال الأسابيع القليلة الماضية.ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية "غفران الغريب"، وهي شخصية صعيدية، ويتزوج من مي عمر وتدور صراعات شديدة بينه وبين ابن عمه عساف الغريب الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا.مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.من جهة أخرى يبدأ كرارة في تصوير باقي حلقات الموسم الجديد برنامج "سهرانين" بالتزامن مع تصويره للمسلسل، حيث يتبقى له عدد قليل من الحلقات للانتهاء من تصوير الموسم الجديد بشكل كامل.