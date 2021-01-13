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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة رئيس وزراء إستونيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:31 م
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أعلن رئيس وزراء إستونيا، يوري راتاس، عن استقالته في ظل فضيحة فساد طالت حزب الوسط الحاكم في البلاد.

وأكد راتاس حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، أنه سيبلغ رئيسة البلاد، كيرستي كاليولايد، بقراره ترك منصبه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقالة الحكومة أيضًا.

وأضاف رئيس الحكومة أنه قرر الاستقالة بعد التشاور مع قيادة حزب الوسط الذي يتزعمه وأقرب زملائه، واصفًا هذا بأنه "القرار الصحيح الوحيد في الظروف الحالية".

وتأتي استقالة راتاس في ظل إعلان النيابة وشرطة الأمن في إستونيا اليوم الثلاثاء الماضي، عن توجيه اتهامات جنائية إلى حزب الوسط وخمسة أشخاص، بينهم أمينه العام، ميخائيل كورب، ومستشارة وزير المالية، كيرستي كراخت، بارتكاب جرائم فساد من خلال إبرام صفقة غير مشروعة مع رجل الأعمال، هيلار تيدير.

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