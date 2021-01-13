غلق وتشميع 11 مقرًا للدروس الخصوصية بالبحيرة

شنت اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، بقرار من اللواء هشام آمنة، حملة على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين.أسفرت الحملة على مقار الدروس الخصوصية بالإدارة التعليمية بالرحمانية عن غلق وتشميع 3 مقرات ومثلها تابعة للإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، كما تم غلق مركز خاص بالدروس الخصوصية تابع للإدارة التعليمية بمركز أبوالمطامير، وغلق وتشميع 4 مقرات بقرية السناهرة التابعة لدائرة مركز كفر الدوار، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.