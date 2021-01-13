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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الثقة» تُصعد الأزمة بين عون والحريري حول تشكيل الحكومة اللبنانية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:10 م
عون والحريري
عون والحريري
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أكدت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد تعقدت بصورة كبيرة على نحو يُخشى معه أن تكون قد دخلت غياهب النسيان في ظل أزمة غياب الثقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وذكرت صحف «النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق»، أن «الحريري» لن يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، كما أنه ليس في وارد الرضوخ لضغوط الفريق الرئاسي لرئيس اللبناني والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، لدفعه إلى الاعتذار، مشيرة إلى أن كافة المعلومات تفيد أن الحريري لن يتراجع عن صيغة حكومية مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وخالية من الثُلث الوزاري المعطل.

وأضافت الصحف، أن الحال الراهنة مرشحة للاستمرار على ما هي عليه أقله 6 أشهر إضافية، في ضوء المناكفات السياسية القائمة والتي قد تفضي إلى تسوية مفاجئة من شأنها إنجاز ملف التأليف الحكومي، أو انفجار قوي في ظل اتساع الهوة بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، واستمرار الطرفين في السجالات المحتدمة وتبادل الرسائل العنيفة المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت إلى أن تمسك الحريري بتكليفه رئيسا للوزراء يعني أن فرص تشكيل الحكومة الجديدة ما زالت قائمة على رغم السجال والخلاف وعدم رغبة الفريق الرئاسي في التعاون مع رئيس الوزراء المكلف، غير أنها تتطلب تهدئة الأجواء التي تتسم بالتشنج الحاد حتى يُمكن القيام بوساطة تحقق نتيجة إيجابية.

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